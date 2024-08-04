"العقيل" يردّ على المتداول حول أمطار جازان: "هذا وقتها"

توقّع محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل: حسب السجلات المناخية استمرار هطول الأمطار الغزيرة على منطقة جازان، مع خطر تكوّن سيول وسيول منقولة.
وقال في مداخلة لقناة "الإخبارية": إن أعلى كمية هطول أمطار يومية وشهرية في أغسطس سجلت في جازان، وكذلك أعلى سرعة رياح وأعلى تكرار للعواصف الترابية.
وأرجع "العقيل" ذلك إلى السحب الركامية الرعدية والرياح الهابطة منها.
وأضاف: ما زلنا في بداية أغسطس، ونتوقع استمرار الحالة الجوية بهطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة.
وردًا على ما يُتداول عن مناخ جازان في مواقع التواصل، عدّد محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل مجموعة أسباب وعوامل موسمية لحالة الأمطار الحالية في جازان، مبينًا أن الأمطار الصيفية "هذا وقتها".
وكشف "العقيل" أن الرياح الموسمية هي العامل الأهم.