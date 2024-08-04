"العقيل" يردّ على المتداول حول أمطار جازان: "هذا وقتها"

وردًا على ما يُتداول عن مناخ جازان في مواقع التواصل، عدّد محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل مجموعة أسباب وعوامل موسمية لحالة الأمطار الحالية في جازان، مبينًا أن الأمطار الصيفية "هذا وقتها".