المادة الـ"50" من النظام تمنح مدمن المخدرات فرصة للعلاج بدلاً من العقوبة

وعند ارتكاب المودَع في المصحة أثناء فترة علاجه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة، وذلك بحسب المادة الخامسة والأربعين.