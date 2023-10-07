حائل.. إصدار "61" ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة خلال أغسطس

وأوضحت "صحة حائل" أنها أصدرت "7" تراخيص لمنشآت صحية خاصة جديدة وتراخيص مبدئية، و"13" ترخيصًا نهائيًّا لمنشآت صحية خاصة، كما أصدرت "41" ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين، ومنحت 16 تأشيرة لمؤسسات صحية خاصة، كما أنهت إجراءات نقل ملكية وموقعًا لـ"6" منشآت صحية خاصة.