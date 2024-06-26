في 3 بيانات مختلفة.. "تقييم حوادث اليمن" يفند ادعاءات بشأن استهداف مواقع مدنية في صعدة ومأرب

1. بتاريخ 11 / 7 / 2015م قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مدينة (باقم).

2. بتاريخ 13 / 7 / 2015م بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مدينة (باقم).