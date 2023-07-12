بمشاركة 224 طالبًا وطالبة بـ17 جامعة.. انطلاق الرحلتين العلميتين للجامعات السعودية لدولة اليابان

انطلقت الرحلتان العلميتان للجامعات السعودية لدولة اليابان التي تشرف على تنظيمها جامعة الملك عبدالعزيز، ولجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية وبمشاركة 224 طالبًا وطالبة يمثلون 17 جامعة سعودية وتستمر لمدة أسبوعين.
واستهدفت رحلة الطلاب الجامعات اليابانية والقطاع الصناعي والاقتصادي؛ فيما استهدفت رحلة الطالبات التعريف بمختلف أوجه التقدم العلمي والصناعي في اليابان.
وزار الطلاب والطالبات خلال الرحلتين المواقعَ والمؤسسات الثقافية والمراكز العلمية والمصانع؛ بهدف تعزيز الجوانب العلمية والثقافية والمهارات والقدرات والتبادل المعرفي والثقافي، والتعرف على الخبرات والتجارب العلمية والتعليمية الرائدة في دولة اليابان.
وخلال الجولة زار وفد الجامعات السعودية سفارة المملكة العربية السعودية في اليابان، وكان في استقبالهم السفير نايف بن مرزوق الفهادي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة اليابان.
وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد؛ أن الرحلة تأتي تماشيًا مع رؤية 2030 التي تسعى إلى توفير تعليم يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتنمية المعرفة في المملكة العربية السعودية، وانطلاقًا من دور الجامعات في صقل مهارات الطلاب والطالبات وإكسابهم الخبرات اللازمة، وتمكينهم من المهارات التي يطلبها سوق العمل، وحرصًا من لجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية على اختيار الوجهات الدولية التي تساعد في اكتساب المهارات والخبرات؛ فقد تم اختيار اليابان وجهة للرحلة الدولية للعام الجامعي 1444هـ؛ حيث إن مثل هذه الرحلات النوعية تساهم في تنمية المهارات وزيادة الخبرات وصقل القدرات العلمية.