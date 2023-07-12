بمشاركة 224 طالبًا وطالبة بـ17 جامعة.. انطلاق الرحلتين العلميتين للجامعات السعودية لدولة اليابان

وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد؛ أن الرحلة تأتي تماشيًا مع رؤية 2030 التي تسعى إلى توفير تعليم يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتنمية المعرفة في المملكة العربية السعودية، وانطلاقًا من دور الجامعات في صقل مهارات الطلاب والطالبات وإكسابهم الخبرات اللازمة، وتمكينهم من المهارات التي يطلبها سوق العمل، وحرصًا من لجنة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية على اختيار الوجهات الدولية التي تساعد في اكتساب المهارات والخبرات؛ فقد تم اختيار اليابان وجهة للرحلة الدولية للعام الجامعي 1444هـ؛ حيث إن مثل هذه الرحلات النوعية تساهم في تنمية المهارات وزيادة الخبرات وصقل القدرات العلمية.