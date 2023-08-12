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"العسومي" يرحب بإعلان اكتمال سحب النفط من الخزان العائم "صافر"
نوّه بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لحل المشكلة
رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر" - قبالة ساحل اليمن - ونقله إلى سفينة أخرى.
ونوّه العسومي، في بيان له اليوم، بما قدمته المملكة التي سارعت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم منح مالية للمساهمة في حل مشكلة الخزان العائم "صافر"، مثمنًا الدعم غير المحدود الذي قدّمه تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الأمم المتحدة لإتمام هذه العملية وفق الخطة الموضوعة.
وأشاد رئيس البرلمان العربي، بجميع الجهود التي بُذِلَت لإتمام هذه العملية بشكلٍ آمن وتجنب وقوع كارثة إنسانية وبيئية كبيرة في البحر الأحمر، فضلاً عن الدعم المالي المقدم من عددٍ من الدول المانحة لإنهاء هذا الخطر.