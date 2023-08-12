"العسومي" يرحب بإعلان اكتمال سحب النفط من الخزان العائم "صافر"

ونوّه العسومي، في بيان له اليوم، بما قدمته المملكة التي سارعت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم منح مالية للمساهمة في حل مشكلة الخزان العائم "صافر"، مثمنًا الدعم غير المحدود الذي قدّمه تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الأمم المتحدة لإتمام هذه العملية وفق الخطة الموضوعة.