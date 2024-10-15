"السعودية للشحن" توقع اتفاقية تعاون مع "شركة تجمع مطارات الثاني" لتعزيز عمليات الشحن الجوي

من جانبه اوضح، علي مسرحي، الرئيس التنفيذي لشركة “تجمع مطارات الثاني”، على هامش الشراكة قائلًا: "هذا التعاون مع "السعودية للشحن"، سيتيح لنا تقديم حلول لوجستية متطورة تسهم في رفع كفاءة وموثوقية خدمات الشحن المقدمة في مطارات المملكة وسنؤدي دورًا محوريًا في دعم أهداف المملكة الطموحة، من خلال تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية وتمكين قطاعات التجارة والنقل وتحسين البنى التحتية لتواكب التطلعات في القطاع اللوجستي