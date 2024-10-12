"وقاء" ينفذ زيارة ميدانية لمتابعة جاهزية خدمات المستفيدين في حائل ويستعرض فرص تطوير الأعمال

نفذ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” زيارة ميدانية لموقع خدمات المستفيدين بفرع المركز في منطقة حائل. جاءت الزيارة بحضور رئيس قطاع التخطيط وتطوير الأعمال سحاب بنت عمر الفليج، ووفد من الخبراء والمختصين، بهدف التأكد من جاهزية وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وخلال الزيارة، أكدت الفليج على أهمية وصول الخدمات إلى المستفيدين من المزارعين ومربي الماشية، وذلك لتعزيز دور المركز الوقائي في المزارع والحظائر المحلية بما يتماشى مع أهداف المركز. شملت الجولة تفقد مشاريع الثروة النباتية التي تضم مزارع الفاكهة والخضار، بالإضافة إلى اسطبلات الخيل، إلى جانب مواقع الثروة الحيوانية في منطقة حائل.
كما استعرضت الزيارة الخطة التنفيذية لخدمات المستفيدين ووقفت على خدمة صوت المواطن، بالإضافة إلى مراجعة بيانات البلاغات الواردة للفرع. تم أيضًا التعريف بفرص تطوير الأعمال وطرح الأفكار التطويرية التي تسهم في تعزيز الخدمات المقدمة.
يأتي هذا الجهد من مركز “وقاء” في إطار مساعيه لتعزيز خدماته في مشاريع الثروة النباتية والحيوانية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى استدامة القطاع الزراعي.