"وقاء" ينفذ زيارة ميدانية لمتابعة جاهزية خدمات المستفيدين في حائل ويستعرض فرص تطوير الأعمال

وخلال الزيارة، أكدت الفليج على أهمية وصول الخدمات إلى المستفيدين من المزارعين ومربي الماشية، وذلك لتعزيز دور المركز الوقائي في المزارع والحظائر المحلية بما يتماشى مع أهداف المركز. شملت الجولة تفقد مشاريع الثروة النباتية التي تضم مزارع الفاكهة والخضار، بالإضافة إلى اسطبلات الخيل، إلى جانب مواقع الثروة الحيوانية في منطقة حائل.