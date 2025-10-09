رصد 21 ألف مخالفة عقب 47 ألف جولة رقابية على مرافق الضيافة السياحية

وشددت على جميع مرافق الضيافة، في مختلف مناطق المملكة، على أهمية الالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة، وتطبيق الاشتراطات المعتمدة من قبل الوزارة، منوهةً أنه سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو إغلاق المرفق أو كليهما معًا.