رصد 21 ألف مخالفة عقب 47 ألف جولة رقابية على مرافق الضيافة السياحية

نفّذت وزارة السياحة خلال النصف الأول من عام 2025م أكثر من 47 ألف جولة رقابية على مرافق الضيافة السياحية من فنادق وشقق مخدومة في مختلف مناطق ومدن المملكة، نتج عنها رصد ما يقارب 21 ألف مخالفة.
وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات تمثلت في: مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، وإعادة فتح المرفق السياحي خلال مدة الإغلاق المحددة في قرار العقوبة، إضافة إلى تدني مستوى النظافة، وفقدان أحد شروط الترخيص، وكذلك عدم تسجيل بيانات دخول وخروج النزلاء في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة بالمنصة الوطنية للرصد السياحي ونظام "شموس".
وبيّنت أن هذه الجولات الرقابية تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز استدامة القطاع السياحي، والتأكد من التزام مرافق الضيافة والأنشطة السياحية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة الزوار.
وأشارت وزارة السياحة إلى أنها قامت بـتطبيق العقوبات النظامية المقررة على مرافق الضيافة المخالفة، وفقًا لما نص عليه نظام السياحة ولوائحه.
وشددت على جميع مرافق الضيافة، في مختلف مناطق المملكة، على أهمية الالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة، وتطبيق الاشتراطات المعتمدة من قبل الوزارة، منوهةً أنه سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو إغلاق المرفق أو كليهما معًا.
وأكدت الوزارة أن أعمالها الرقابية المتواصلة تأتي ضمن حملة "ضيوفنا أولوية"، التي تهدف إلى تعزيز التزام مرافق الضيافة السياحية والأنشطة السياحية بمعايير الترخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة، بما يحقق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار من داخل المملكة وخارجها.
ودعت الوزارة الجميع إلى إمكانية تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة على الرقم 930.