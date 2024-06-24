"هيئة الطرق" تواصل تقديم خدماتها لسلامة ضيوف الرحمن على طرق المدينة المنوّرة

يُذكر أن هيئة الطرق، بدأت منذُ وقتٍ مبكرٍ في الاستعداد لموسم حج هذا العام، من خلال مسح شبكة الطرق المؤدية إلى الحرمَيْن الشريفَيْن بمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، والتأكّد من تطبيق جميع معايير السلامة والجودة عليها، من خلال تنفيذ عملية الكشط وإعادة السفلتة في عددٍ من المواقع ومسح وتهذيب أكتاف الطرق، وإزالة الكثبان الرملية، إضافة إلى تنظيف مجاري الأودية، والتأكّد من سلامة الحواجز الخرسانية والمعدنية، واللوحات الإرشادية والتحذيرية، وتسهم هذه الجهود في رفع مستوى السلامة والجاهزية على شبكة الطرق، وتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق، المتمثلة في الوصول للتصنيف السادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقاً لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق، إذ تأتي هذه الجهود في تعزيز ترابط المشاعر المقدّسة بالمناطق كافة، والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن.