شاهد.. "البيئة": الانتهاء من تخصيص مرفأ للقنفذة بمساحة "94199" مترًا مربعًا

وأشار إلى أن المرفأ يحتوي على أرصفة عائمة لاستيعاب أكثر من "22" مركب صيد كبيرًا، و"300" مركب صغير، و"20" مركب نزهة، وللمرفأ رصيف خرساني بطول "325" مترًا طوليًّا لأغراض الشحن والتفريغ لمراكب الصيد، بالإضافة إلى منزلق بحري لسحب المراكب لغرض الصيانة والإصلاح أو النقل.