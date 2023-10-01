شاهد.. "البيئة": الانتهاء من تخصيص مرفأ للقنفذة بمساحة "94199" مترًا مربعًا

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، أنّ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، أنهى تخصيصَ وإصدار صكوك تملك باسم الوزارة لمرفأ الصيادين بمحافظة القنفذة، بعد أن تم رفعه مساحيًّا من قبل مسّاحي إدارة الأراضي والمساحة بفرع منطقة مكة المكرمة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ أن المرفأ يأتي بمساحة "94.199.94" مترًا مربعًا، والهدف من تخصيصه هو تطوير المرفأ واستثماره بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وبدوره قال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي: إن المرفأ يخدم فئة كبيرة من الصيادين، ويحتوي على بنية تحتية وخدمات متكاملة، بالإضافة إلى مبانٍ لمكتب الوزارة بمساحة "1088"م2، ومبنى لحرس الحدود مكون من دورين، وسوق للأسماك بمساحة "19606"م2.
وأشار إلى أن المرفأ يحتوي على أرصفة عائمة لاستيعاب أكثر من "22" مركب صيد كبيرًا، و"300" مركب صغير، و"20" مركب نزهة، وللمرفأ رصيف خرساني بطول "325" مترًا طوليًّا لأغراض الشحن والتفريغ لمراكب الصيد، بالإضافة إلى منزلق بحري لسحب المراكب لغرض الصيانة والإصلاح أو النقل.
ويسعى البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية إلى مساعدة الصيادين في تطوير وتحسين كفاءة الأداء وصناعة رواد الأعمال، وتطوير وتسويق إنتــاج مستدام عالي الكفاءة؛ إسهامًا منه في تنمية المناطق الريفية، وإيجاد فرص لأبنائها وبناتها ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.