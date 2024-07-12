في قطاع التجميل.. إمكانية إصدار شهادة مطابقة الإرسالية عبر "خدمات الفسح" من بلد الشحن

وبيّنت الهيئة أنه قد بلغ عدد مستوردي منتجات التجميل في النظام أكثر من 4 آلاف مستورد، وتجاوز عدد طلبات الفسح أكثر من 70 ألف طلب، فيما وصل عدد إصدار شهادات مطابقة الإرسالية أكثر من 50 ألف شهادة حتى الآن؛ داعية الراغبين في الحصول على طلب الفسح، إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام خدمات الفسح لمعرفة التفاصيل والاستفادة من الخدمة عبر الرابط التالي: (faseh.sfda.gov.sa).