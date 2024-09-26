مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يستعرض برامجه في معرض الرياض للكتاب

وضمن خريطة البرنامج الثقافي المُصاحب لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024م، يقيم المجمع بالتعاون مع "قناة الثقافية" اليوم، ندوة بعنوان: "الإبل واللغة العربية"، تتناول صفات الإبل وطبائعها، والإبل بوصفها رمز الرحيل في الشعر العربي، ويُشارك فيها جمع من الأكاديميين، والخبراء اللغويين، والمختصين، فيما يشارك الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، غدًا، في ندوة تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة، بعنوان "مجامع اللغة: الأدوار والتحديات".