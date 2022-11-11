العيادات الطبية المتنقّلة لـ"إغاثي الملك سلمان" في "عبس" تواصل خدمة المستفيدين

إلى ذلك واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع الدفعة التاسعة من الكفالات المالية الشهرية على الأيتام والأرامل السوريين والمجتمع المستضيف في محافظة إربد؛ حيث تم توزيع المبالغ المالية على 56 أسرة؛ منها 40 عائلة سورية، و16 عائلة أردنية، بواقع 191 مستفيدًا من الأيتام والأرامل؛ وذلك لتحقيق التكافل الاجتماعي والأمن الاقتصادي لهم.