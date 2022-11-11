العيادات الطبية المتنقّلة لـ"إغاثي الملك سلمان" في "عبس" تواصل خدمة المستفيدين

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة؛ تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات 280 مستفيدًا خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2022م، منهم 47 مستفيدًا في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و19 مريضًا في عيادة الطوارئ، و69 مستفيدًا في عيادة الباطنية، و5 حالات في عيادة الصحة الإنجابية.
وتم صرف الأدوية لـ134 فردًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 6 مرضى، إضافة إلى مراجعَيْن اثنين في عيادة التوعية والتثقيف.
وفي الخدمات المرافقة فقد استفاد 47 شخصًا من قسم الخدمات التمريضية، في حين جرى تنفيذ نشاطَيْن اثنين للتخلص من النفايات.
من ناحية أخرى قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب، خدماته الطبية المتنوعة لـ 313 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر أكتوبر 2022م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وشهد المشروع تقديم 1.510 خدمات؛ حيث بلغت نسبة الذكور 77%، ونسبة الإناث 23%، بينما شكّلت نسبة النازحين 85%، والمقيمين 15% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ70 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي، وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 243 مريضًا.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً في المركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
إلى ذلك واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع الدفعة التاسعة من الكفالات المالية الشهرية على الأيتام والأرامل السوريين والمجتمع المستضيف في محافظة إربد؛ حيث تم توزيع المبالغ المالية على 56 أسرة؛ منها 40 عائلة سورية، و16 عائلة أردنية، بواقع 191 مستفيدًا من الأيتام والأرامل؛ وذلك لتحقيق التكافل الاجتماعي والأمن الاقتصادي لهم.
يذكر أن المشروع سيقدم الرعاية وكافة الخدمات لكفالة الأيتام وأسرهم في محافظة إربد لمدة عام كامل، ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لحماية الأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية وتخفيف معاناتهم بتأمين سبل الحياة الكريمة لهم.