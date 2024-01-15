شاهد.. طالب صيني يتلقى تعليمه في إحدى مدارس الرياض بتفاعل وانسجام كبير

وتفصيلًا، نشر الحساب الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على منصة (إكس) فيديو للطالب عبدالرحمن الذي يدرس بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الإمام تركي بن عبدالله وهو يعيش يومه الدراسي بكل جدية وحماس ودافعية للتعلم والدراسة، بعد أن تأقلم سريعًا مع الطلاب والمعلمين في المدرسة؛ إذ لم تكن اللغة حاجزًا في التعلم؛ بل دافعًا له لمزيد من المعرفة والعلم وهو عاشق للسعودية بلد الخير والسلام.