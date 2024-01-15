شاهد.. طالب صيني يتلقى تعليمه في إحدى مدارس الرياض بتفاعل وانسجام كبير

يتلقى الطالب الصيني عبدالرحمن يانج شاولين، تعليمه في إحدى مدارس تعليم الرياض، بتفاعل وانسجام كبير مع زملائه ومعلميه؛ دلالة على التعايش بين الجميع في المملكة بحب ووئام.
وتفصيلًا، نشر الحساب الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على منصة (إكس) فيديو للطالب عبدالرحمن الذي يدرس بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الإمام تركي بن عبدالله وهو يعيش يومه الدراسي بكل جدية وحماس ودافعية للتعلم والدراسة، بعد أن تأقلم سريعًا مع الطلاب والمعلمين في المدرسة؛ إذ لم تكن اللغة حاجزًا في التعلم؛ بل دافعًا له لمزيد من المعرفة والعلم وهو عاشق للسعودية بلد الخير والسلام.
وعبّر والده يانج شاولين عن سعادته وفخره بتواجد ابنه للدراسة في السعودية بلد الحرمين الشريفين؛ مضيفًا أنه فخور بما تشهده المملكة من تطور وازدهار في ظل رؤية 2030، وكذلك علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين السعودية والصين.