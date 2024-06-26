"الخلف": "23%" من سكان المملكة يمارسون الرياضات الإلكترونية.. والرياض تنتظر عشاق اللعبة

وقال: إن تطور قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية يمثل نموًّا متسارعًا لهذه الصناعة الواعدة والمستقبلية، وتنظيم كأس العالم للرياضات الإلكترونية في المملكة هو دليل على إمكانات هذا القطاع وطموحات المملكة لجعله إحدى الوجهات الرائدة في هذا المجال، كما يسهم هذا الحدث العالمي في تعزيز مكانة المملكة كمركز للألعاب والرياضات الإلكترونية على الساحة الدولية.