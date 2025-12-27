هيئة العناية بالحرمين: 117 دقيقة متوسط زمن العمرة خلال جمادى الآخرة مع انسيابية عالية للحركة

وأفادت أن المدة الزمنية لأداء الطواف خلال الشهر ذاته بلغت (46) دقيقة، بينما استغرق السعي (51) دقيقة، في حين بلغ متوسط زمن التحرك من الساحات إلى المطاف (10) دقائق، ومن المطاف إلى المسعى (10) دقائق.