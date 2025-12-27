هيئة العناية بالحرمين: 117 دقيقة متوسط زمن العمرة خلال جمادى الآخرة مع انسيابية عالية للحركة
أوضحت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أن متوسط الزمن المستغرق لأداء العمرة خلال شهر جمادى الآخرة بلغ (117) دقيقة، وذلك ضمن جهود تنظيمية تهدف إلى تحسين تجربة المعتمرين داخل المسجد الحرام.
وبيّنت الهيئة أن نسبة من أدوا الطواف في صحن المطاف من إجمالي المعتمرين بلغت (94%)، فيما بلغت نسبة من أدوا السعي في الدور الأرضي (64%)، بما يعكس كفاءة إدارة الحشود وتوزيع الحركة داخل المرافق.
وأفادت أن المدة الزمنية لأداء الطواف خلال الشهر ذاته بلغت (46) دقيقة، بينما استغرق السعي (51) دقيقة، في حين بلغ متوسط زمن التحرك من الساحات إلى المطاف (10) دقائق، ومن المطاف إلى المسعى (10) دقائق.
وأكدت الهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين حرصها على المتابعة الدقيقة والمستمرة لحركة المعتمرين داخل المسجد الحرام ومرافقه، بما يسهم في تسهيل أداء المناسك بكل راحة واطمئنان، وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لخدمة ضيوف الرحمن.