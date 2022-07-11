بدء توزيع مليون نسخة من "هدية خادم الحرمين" على الحجاج المغادرين

توزع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، هدية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وبمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم، بأكثر من 76 لغة عالمية، على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي ومختلف المنافذ البرية والبحرية، والعاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.