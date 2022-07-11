محليات

بدء توزيع مليون نسخة من "هدية خادم الحرمين" على الحجاج المغادرين

مصاحف من إصدار "مجمع الملك فهد" بأحجام مختلفة وتراجم بـ76 لغة
بدء توزيع مليون نسخة من "هدية خادم الحرمين" على الحجاج المغادرين
أرشيفية
واس
واس

توزع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، هدية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وبمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم، بأكثر من 76 لغة عالمية، على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي ومختلف المنافذ البرية والبحرية، والعاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.

وتأتي عملية توزيع الهدية التي تبلغ مليون نسخة من القرآن الكريم على حجاج بيت الله الحرام المغادرين؛ إنفاذًا للتوجيه السامي الكريم الذي يأتي استمرارًا للعناية العظيمة والاهتمام البالغ من القيادة الرشيدة في خدمة القرآن الكريم، واتّساقًا مع رسالة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
حج 1443
توزيع مصاحف

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