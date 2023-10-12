لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تُطالب الأطراف الدولية بوقف العدوان على غزة

ودعت لجنة فلسطين، المجتمعَ الدولي، والأطـراف الفاعـلة للتدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على الكف عن الاعـتداءات والأعـمال الاسـتفزازيـة ضـد الـشعب الفلسـطيني؛ مؤكدة مـوقـف البرلمان العربي الثابـت والداعـم للحقوق المشـروعـة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصـمتها مدينة القدس؛ وفقًا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.