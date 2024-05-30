"السامر" مفاخرًا بخصال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان : المجد صافح مجد عزك بيمناه

نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة تَبَاهى فيها بخصال ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
وقال الشاعر في قصيدته:
اسمك علم كلٍ يخافه ويخشاه
محمد ابن سلمان والجو صافي
المجد لك والطيب والعز والجاه
ومن طيب راسك ما لحقنا خلافي
تفرق على غيرك نهار المماراه
فرقك يشاف وفرق فعلك يشافي
برقٍ تقدابه وبرقٍ تعداه
هاذي حقيقه ما على الناس خافي
المجد صافح مجد عزك بيمناه
من عقب ما هبت عليه السوافي
يبيك ترفع عنه ضيمٍ تولاه
بهاك السنين المرمسات العجافي
حصن العرب قبلك عدوه توطاه
واليوم ربي حصنه بالعوافي
عبدالعزيز بن سعود بن محمد (السامر)