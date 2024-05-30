"السامر" مفاخرًا بخصال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان : المجد صافح مجد عزك بيمناه

نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة تَبَاهى فيها بخصال ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.