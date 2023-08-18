السفارة السعودية تنبه المواطنين المغادرين الكويت بسداد المخالفات المرورية

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت اليوم سريان قرار إلزام كل أجنبي يرغب بمغادرة البلاد أياً كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد المخالفات المرورية المسجلة عليه في أنظمة وزارة الداخلية وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي ابتداءً من يوم السبت الموافق 2023/8/19.