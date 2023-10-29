مفتي المملكة يفتتح الاجتماع الأول لمفوضي الإفتاء

افتتح مفتي عام المملكة، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ اليوم، الاجتماع الأول لمفوضي الإفتاء بمناطق المملكة، الذي تنظمه الإدارة العامة للإفتاء، بحضور عدد من مديري الإدارات بالرئاسة.