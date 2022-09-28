"الترفيه" تعلن موعد إطلاق مهرجان "أوتلت" للعلامات التجارية العالمية

ويعد "أوتلت" أضخم مهرجان سعودي للتسوق بين العلامات التجارية العالمية بأسعار مخفضة، حيث يجمع عددًا من الماركات الشهيرة، وخيارات متنوعة من المتعة والتسوق، حيث يضم أكثر من مليوني قطعة، تعود صناعتها لنحو 1500 علامة تجارية عالمية.