مجموعة السليمان تحتفل بمرور 40 عاماً على تأسيسها وتُطلق مؤسستها غير الربحية

وكانت المجموعة قد تأسست عام 1983 من قبل معالي الدكتور غسان أحمد السليمان، عبر حصوله على أول امتياز تجاري لإيكيا في العالم، ثم توسعت لتضم في محفظتها ثماني شركات في قطاعات التجزئة، الخدمات اللوجستية، التقنية، والتطوير العقاري، وتوسعت لتقدم خدماتها في أربع دول خليجية هي المملكة، والبحرين، والإمارات، والكويت.