رئيس جامعة نجران: مؤتمر الشراكات المستدامة يواكب تطور البحث العلمي في المملكة

وأوضح الدكتور "الخضيري"، أن المؤتمر سيُسهم في التعريف بالجهود البحثية لوزارة التعليم والجامعات من خلال خلق شراكات مع القطاعات الصناعية والتنموية، وإيضاح أهمية البحث العلمي والابتكار وعلاقتهما بالنمو الاقتصادي؛ مشيرًا إلى أن الجامعة حققت عددًا من الجوائز على مستوى العالم في المجالات البحثية، وتهدف من المشاركة في المؤتمر إلى تطوير منظومتها البحثية والاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال.