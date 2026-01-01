وضع حجر الأساس لأكبر مركز بيانات حكومي في العالم بالرياض بقدرة 480 ميجاواط

حضر حفل التدشين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وصاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن فيصل، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وعدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية، وكان في استقبالهم معالي رئيس "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.