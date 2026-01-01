وضع حجر الأساس لأكبر مركز بيانات حكومي في العالم بالرياض بقدرة 480 ميجاواط

وُضع اليوم حجر الأساس لإنشاء مركز بيانات "هيكساجون" التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والذي يُعد أكبر مركز بيانات حكومي في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية، والمصنف Tier IV حسب معهد الجهوزية العالمي "Uptime Institute"، بطاقة إجمالية تبلغ 480 ميجاواط، وعلى مساحة تتجاوز 30 مليون قدم مربع بمدينة الرياض.
وصُمم المركز وفق أعلى المعايير العالمية لتوفير أعلى درجات التواجدية والأمان والجاهزية التشغيلية لمراكز البيانات الحكومية، تلبيةً للطلب المتنامي على الخدمات الرقمية، ودعمًا للاقتصاد الوطني ومكانة المملكة كلاعب رئيس في مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.
حضر حفل التدشين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وصاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن فيصل، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وعدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية، وكان في استقبالهم معالي رئيس "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.
وقدّم معالي مدير مركز المعلومات الوطني في "سدايا"، الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، عرضًا تعريفيًا تناول تفاصيل المشروع والمواصفات التقنية والهندسية، ثم تفقّد الحضور المعرض المصاحب واطّلعوا على مراحل التصميم والبيئة التقنية للمركز.
وشارك أصحاب السمو والمعالي في وضع حجر الأساس إيذانًا ببدء التنفيذ، كما التُقطت صورة تذكارية بهذه المناسبة.
وأكد الدكتور الغامدي أن المشروع يأتي بدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة "سدايا"، لتمكين الهيئة من دورها بوصفها المرجع الوطني المختص بالبيانات والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة المملكة ضمن الاقتصادات العالمية المتقدمة في هذا المجال.
وأضاف أن "هيكساجون" يمثل باكورة مراكز بيانات استراتيجية لـ"سدايا"، وسيعقبه إنشاء مراكز أخرى، مشيرًا إلى أنه صُمم وفق معيار TIA-942 ويعتمد على بنية تشغيلية مزدوجة تضمن جاهزية وموثوقية عالية، ويضم بنية حوسبية متقدمة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية الوطنية.
وأشار معاليه إلى أن المشروع يتبنى حلولًا صديقة للبيئة، تشمل تقنيات التبريد الذكي والمباشر والطاقة المتجددة، ما يجعله أحد أكبر مراكز البيانات الخضراء عالميًا، مصنفًا وفق معيار LEED Gold للاستدامة وكفاءة الطاقة.
كما أوضح أن الاستراتيجية تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 30 ألف طن سنويًا، وتحقيق أثر اقتصادي يُقدّر بنحو 10.8 مليارات ريال في الناتج المحلي، مؤكدًا استمرار المملكة في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم التنافسية وتجذب الاستثمارات، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.