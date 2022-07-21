"الخطوط" تنقل أكثر من 70 ألف حقيبة تعود لأكثر من 40 ألف حاج مغادرين على متن أكثر من 120 رحلة

نقلت الخطوط الجوية السعودية من خلال مبادرتها المجانية التي نفذتها خلال موسم حج هذا العام 1443هـ بعنوان "الأمتعة أولاً"، وتُعنى بإنهاء إجراءات السفر للرحلات الدولية للمجموعات، تتضمنُ إصدارَ بطاقة الصعود للطائرة وكذلك بطاقة الأمتعة، إلى جانب تسلّم أمتعة المجموعات من مقر سكنهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة قبل موعد إقلاع رحلاتهم بـ 24 إلى 72 ساعة لإنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بها ومن ثم نقلها مباشرة إلى منطقة قبول الأمتعة بالمطار، ومنذ بداية عملية مغادرة الحجاج إلى أوطانهم حتى اليوم نقلت أكثر من 70 ألف حقيبة تعود لأكثر من 40 ألف حاج من مختلف الجنسيات مغادرين على متن أكثر من 120 رحلة جوية.