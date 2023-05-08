بعد تسرب الأمطار لجامعة الملك خالد وأزمة انتقال الطلاب.. "القحطاني": أولوية التعليق عند التحذير

وحول تسرب المياه داخل مباني الجامعة قال "الجامعة حريصة كل الحرص على سلامة طلابها ومنسوبيها خلال موسم الأمطار حيث تعمل إدارات المشاريع والمرافق والمخاطر على مدار الساعة بالتعاون مع بقية جهات الجامعة لمعالجة ما يمكن أن يطرأ، مشيرًا إلى أن تقارير مختلف الإدارات في يوم الأحد المشار إليه أكدت فعالية أنظمة التصريف وكفاءة أداء جميع الأنظمة في المدينة الجامعية بالفرعاء والبالغة مساحتها 8 ملايين م2 موضحًا أن ما ورد وسيرد من ملاحظات سيكون محل العناية والاهتمام بتوجيهات من إدارة الجامعة".