أمراض النمو العصبي تُلاحق عائلة.. و"جينات جامعة طيبة" يكشف السبب

وقدّم "المنتشري" شكره وتقدير لرئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني على ما يقدمه من دعم واهتمام ومتابعة مستمرة للمنظومة البحثية بالجامعة عمومًا ولمركز الجينات والأمراض الوراثية خصوصًا؛ للمساهمة في تحقيق تطلعات القيادة في البحث والابتكار، كما قدّم شكره لفريق العمل البحثي على ما قدموه من جهود كبيرة في الكشف عن هذه الطفرات الوراثية والمتلازمات المرتبطة بها.