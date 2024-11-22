"معرض التمور": نافذة على ثقافات المملكة.. ومنصة لقصص نجاح شبابية وأطباق عالمية مبتكرة

يواصل معرض عالم التمور 2024، المقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، إبهار الزوار من مختلف الفئات ببرامجه المتميزة التي تجمع بين التراث والثقافة والابتكار.
الحدث الذي يستمر حتى 28 نوفمبر 2024م يُعَدُّ منصة متكاملة، تتيح للزوار استكشاف ثقافات السعودية المختلفة، وتسليط الضوء على قصص النجاح الشبابية، وتجربة أطباق مبتكرة، تمزج التمور بالنكهات العالمية.
ويتميز المعرض بمناطق، تُمثل هوية وثقافات مناطق السعودية، مثل (الأحساء، القصيم، الرياض، العلا والجوف).
وفي كل منطقة يمكن للزوار تجربة التمور المحلية الشهيرة، مثل السكري والخلاص والعجوة، إلى جانب التفاعل مع الضيافة السعودية الأصيلة.
كما توفر هذه المناطق فرصة للزوار؛ لفهم التراث الزراعي والثقافي، الذي يميز كل منطقة، وكيف يترجم إلى منتجات فريدة في قطاع التمور.
وقد خصص المعرض مساحة لتسليط الضوء على المشاريع الشبابية المبتكرة، التي حوَّلت التمور إلى منتجات تحويلية عالمية.
ومن بين هذه المشاريع قصص شباب سعوديين، استطاعوا تقديم منتجات جديدة، مثل (شوكولاته التمر، مشروبات صحية ومخبوزات مبتكرة).
وهذه المشاريع ليست فقط مصدر إلهام للشباب السعودي، بل تُسلِّط الضوء على أهمية دعم الابتكار في قطاع التمور؛ لتعزيز قيمتها الاقتصادية.
ويقدم المعرض منصة للشباب؛ لعرض منتجاتهم أمام جمهور محلي ودولي، مع فرص للتواصل مع المستثمرين والشركات الكبرى التي تبحث عن شراكات مبتكرة.
ويتنافس الطهاة المحليون والدوليون في منطقة الطهي الحي على تقديم أطباق مبتكرة، تعتمد على التمور كمكون رئيسي.
ومن الحلويات الفاخرة إلى الأطباق الرئيسية تُظهر هذه الفعالية الإمكانيات الهائلة التي تقدمها التمور في قطاع الأغذية.
كما يمكن للزوار المشاركة في تذوُّق هذه الأطباق، ومشاهدة الطهاة أثناء العمل؛ ما يخلق تجربة تفاعلية، تجمع بين التعليم والمتعة.
ويُعتبر معرض عالم التمور احتفالاً ثقافيًّا وابتكاريًّا، يقدم للزوار فرصة استثنائية لاستكشاف التمور السعودية بأبعادها الاقتصادية والثقافية والعالمية.
ويدعو المعرض الجميع للانضمام إلى هذه الفعالية المميزة، والاستمتاع بتجارب ثرية، تجمع بين التراث والحداثة.