"نسك".. أول منصة سعودية تتيح التخطيط والحجز وعيش تجربة العمرة أو الحج

تتيح منصة نسك التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن إصدار تصاريح الدخول للحرمين الشريفين لأداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة كما تمكّن من التخطيط والحجز وعيش تجربة العمرة الخاصة بالمعتمر والزائر بالإضافة إلى الاستماع لخطب الحرمين الشريفين المترجمة بعدة لغات.
وتوفر المنصة الكثير من المزايا والخدمات؛ مما يتيح للعاملين في الجهات المعنية التعرف والتحقق من هوية ضيوف الرحمن ومن ثم ضمان سلامة الجميع وأمنهم.
وتشمل المنصة على برنامج "زيارة السعودية" الذي يمكن من خلاله حجز وتخطيط رحلات الحج والعمرة، بلغات متعددة، وترتيب كل جانب من جوانب رحلتهم بسهولة، والاطلاع على المعلومات التوعوية والإثرائية عن مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتعد نسُك أول منصة رسمية سعودية تتيح خيار التخطيط والحجز وعيش تجربة العمرة أو الحج للمسافرين من جميع أنحاء العالم من خلال تنظيم جميع تفاصيل زيارتهم بسهولة، بدءًا من التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إلكترونية إلى حجز الفنادق والرحلات الجوية كما تخطط نسك مستقبلًا، إلى خيارات جدولة الزيارات للمواقع المهمة، والعثور على وسائل النقل، وتنظيم مسارات الرحلات، والوصول إلى الخدمات على أرض الواقع.