"نسك".. أول منصة سعودية تتيح التخطيط والحجز وعيش تجربة العمرة أو الحج

وتعد نسُك أول منصة رسمية سعودية تتيح خيار التخطيط والحجز وعيش تجربة العمرة أو الحج للمسافرين من جميع أنحاء العالم من خلال تنظيم جميع تفاصيل زيارتهم بسهولة، بدءًا من التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إلكترونية إلى حجز الفنادق والرحلات الجوية كما تخطط نسك مستقبلًا، إلى خيارات جدولة الزيارات للمواقع المهمة، والعثور على وسائل النقل، وتنظيم مسارات الرحلات، والوصول إلى الخدمات على أرض الواقع.