بعد انتهاء المرحلة الأولى.. 16 متسابقًا من 13 دولة يتأهلون لنصف نهائي "عطر الكلام"

وتفصيلاً، انتقل إلى المرحلة التالية من فئة القرآن المغربي عبدالله الدغري، ومن فئة الأذان المتسابق الإماراتي حميد الرئيسي؛ ليصبح مجموع المتأهلين للمرحلة القادمة 16 متسابقًا من 13 دولة، هي: السعودية، والإمارات، والمغرب، ومصر، ولبنان، وإيران، واليمن، وبريطانيا، وإثيوبيا، وإندونيسيا، والنيجر، وألمانيا، وإسبانيا.