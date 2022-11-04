استشاري: لا تتجاهلوا "الشواك الأسود" عند رؤيته على رقبة الطفل

وتابع: فقدان الوزن الزائد هو عامل أساسي إذا كان الطفل أو الكبير يعاني من السمنة، حيث يمكن للأشخاص الذين يعانون من الشواك الأسود نتيجة السمنة أو مقاومة الأنسولين، أن تتحسن بشرتهم بمجرد فقدان الوزن، إذ يؤدي فقدان الوزن إلى تحسين ملمس الجلد المصاب بالشواك الأسود، والأهم في الأمر هو عدم وصول الفرد لمرحلة السكري النمط الثاني غير المعتمد على الأنسولين، أما الأشخاص المصابون بالشواك الأسود، ويعانون من اضطرابات هرمونية، فيمكن علاج حالتهم باستخدام الأدوية التي تعمل على علاج الهرمونات، وبشكل عام فأن التشخيص الطبي يحدد أسباب ظهور "الشواك الأسود" في ثنايا الجلد.