"ابن حثلين": الإبل تعيش عصرها الذهبي بدعم حكومتنا الرشيدة

أكّد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، على هامش فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز بالصياهد؛ أن الإبل تعيش عصرها الذهبي بدعم حكومتنا الرشيدة.
وحقق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي ينظمه نادي الإبل، سنويًّا بالصياهد؛ نجاحًا باهرًا خلال نسخه الماضية، جعل منه مقصدًا لأهل الإبل في المملكة ومنطقة الخليج؛ للمشاركة في هذا الكرنفال الصحراوي الكبير، إضافة إلى أنه أصبح وجهة عالمية من قبل المحبين والمهتمين.
النقلة النوعية التي شهدها المهرجان، بفضل دعم ورعاية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، وحرصه الكبير على الحفاظ على مورث المملكة الأصيل وتشجيع أهل الإبل ودعمهم للتمسك بموروثهم العريق للإبل التي وحّد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، المملكة على ظهورها.
وبذل نادي الإبل بدعم من سمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل، جهدًا أحدث الفارق في منظومة العمل بالنادي، ومهرجان الملك عبدالعزيز بالصياهد الذي تحول لميدان عالمي قلّ نظيره على المستوى الدولي الذي يشهد مشاركة أطيب سلالات الإبل في العالم على الإطلاق وتستضيفه الصياهد.
ويضمّ مقرّ ميدان عروض الإبل المصمم بشكل هندسي محكم يستوعب الآلاف منها في ميدان التحكيم والعروض، خصص لها مداخل ومخارج سهلت عملية الحركة في ظل زحف الجماهير الحاشد مع كل منقية، وإنشاء مدرجات للحضور الجماهيري لمتابعة عروض الإبل.
إضافة إلى إنشاء مقار طبية داخل ميدان المهرجان للكشف الطبي على الإبل، ومقار لاستضافة الإبل والإشراف على تجهيز مشاركتها وفق آلية موضحة.
وأيضًا لميدان خاص بسباقات الهجن على جانب آخر من مقرّ المهرجان. كما تم تخصيص أسواق شعبية مثل "سوق الدهناء" ومقار للعروض التراثية والمنتجات الوطنية القديمة.
كما كلف النادي بقيادة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رجالًا أكْفاء على التنظيم والإشراف والتحكيم لقيادة دفة المهرجان للنجاح؛ وهو الأمر الذي تحقق بفضل الله.
هذا المنجز الكبير جاء بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، الذي دعم النادي وكل مشروعاته التطويرية ودعم جوائزه بمبالغ مالية كبرى؛ دعمًا لأهل الإبل وعشاقها وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.
وتعد الرعاية الملكية السنوية لحفل ختام المهرجان وتسلم الجوائز من يدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده، حفظهما الله؛ خيرَ دليل على الرعاية والدعم لأهل الإبل.