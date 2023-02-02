"ابن حثلين": الإبل تعيش عصرها الذهبي بدعم حكومتنا الرشيدة

وحقق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي ينظمه نادي الإبل، سنويًّا بالصياهد؛ نجاحًا باهرًا خلال نسخه الماضية، جعل منه مقصدًا لأهل الإبل في المملكة ومنطقة الخليج؛ للمشاركة في هذا الكرنفال الصحراوي الكبير، إضافة إلى أنه أصبح وجهة عالمية من قبل المحبين والمهتمين.