"سالك" و"أراسكو" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير نقل الحبوب والأعلاف وتعزيز موثوقية الإمدادات الغذائية

في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة النقل الزراعي، وقّعت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – من خلال شركتها التابعة "الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب" (سابل)، مذكرة تفاهم مع "الشركة العربية للخدمات الزراعية" (أراسكو).
وتهدف المذكرة إلى تطوير كفاءة النقل والخدمات اللوجستية في قطاع الحبوب والأعلاف داخل المملكة، عبر بناء نموذج عمل حديث يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، من خلال تطوير خدمات النقل على امتداد سلسلة القيمة، وتوظيف التقنيات الحديثة في التتبع والتحليل والتخطيط الذكي، لتقديم حلول نوعية ومستدامة.
كما تسعى المبادرة إلى ربط أطراف سلسلة الإمداد من الموانئ إلى مواقع التخزين والتوزيع، عبر تمكين شركات النقل المحلية ودمجها ضمن نموذج تشغيلي موحد يُسهم في تحسين الأداء التشغيلي، وجودة الخدمات، وخفض التكاليف، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأوضح المهندس سليمان الرميح، الرئيس التنفيذي لمجموعة سالك، أن هذه الشراكة تمثل خطوة تنفيذية في مسار تطوير سلسلة القيمة الزراعية، وامتدادًا لاستراتيجية سالك في دعم استدامة القطاع الزراعي من خلال حلول لوجستية متقدمة.
وأكد الأستاذ عبد الرحمن العويس، الرئيس التنفيذي لشركة سابل، أن المذكرة تمثل انطلاقة نحو شراكات نوعية تُسهم في تطوير حلول تشغيلية ذكية تلبي متطلبات السوق المحلي.
من جانبه، أشار الأستاذ زياد آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة أراسكو، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أراسكو لتطوير الحلول اللوجستية وتعزيز تكامل الإنتاج والتوزيع الزراعي بما يحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.
وتُعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة تكاملية تدعم استمرارية وجودة الإمدادات الغذائية وتواكب تطلعات المملكة في تمكين القطاع المحلي وتحقيق الأمن الغذائي طويل المدى.