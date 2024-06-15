مشهد مبهج.. اللون الأخضر يكسو جنبات مسجد نمرة بعرفات

في مشهد مبهج اكتست جنبات مسجد نمرة باللون الأخضر، في لقطات تظهر حجم التشجير الكبير في مشعر عرفات.
وتوافدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر، إلى مشعر عرفات، اليوم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والأمنية والإسعافية.
وبدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع بزوغ فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، بالتوجُّه إلى صعيد عرفات الطاهر، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفُّهم العناية الإلهية، مُلبِّين ومتضرّعين وداعين الله، عز وجل، أن يمنّ عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.