"دهانات الجزيرة" تشارك في ملتقى مهنتي الأول لذوي الإعاقة في الرياض

شاركت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ملتقى مهنتي الأول لذوي الإعاقة، الذي أقيم مؤخراً في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمدينة الرياض، بإشراف وتنظيم مؤسسة سعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية.
وتعكس مشاركة "دهانات الجزيرة" في هذا الملتقى المهم التزامها وحرصها على تعزيز التنوّع والشمول في بيئة العمل، ودعمها لأبناء الوطن من ذوي الهمم بهدف تمكين مهاراتهم وقدراتهم الاستثنائية، سعياً منها لإيجاد فرص وظيفية متنوّعة ومستدامة لهم في سوق العمل، وبهذه المبادرة تؤكّد "دهانات الجزيرة" استمرارها في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، بإسهامها بفعالية في بناء مجتمع أكثر شمولاً وتفاعلاً، من خلال الجهود الحثيثة التي تبذلها تعبيراً عن مسؤوليتها الاجتماعية، ودعماً للمبادرات التي تسهم في تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة، حيث إن دورها لا يقتصر على تقديم منتجات ذات جودة عالية فقط، بل يتجاوز ذلك إلى تكريس جهودها نحو بناء مجتمع يقوم على قيم التضامن والتعاون.
وشهد الملتقى إقبالاً كبيراً من قبل العديد من الشباب الموهوبين والمبدعين من ذوي الهمم، فاتحاً آفاقاً واسعة من الإمكانيات الوظيفية والاجتماعية، وذلك بحضور ورش عمل تعزز قدراتهم وتساعد في تطوير دورهم الفعّال في سوق العمل السعودي، إلى جانب إمكانية التفاعل مع الحضور ومنسوبي الشركات المشاركة مما خلق فرصة مثالية لتوسيع شبكة العلاقات، وتوفير فرص عمل متنوّعة في شتى المجالات.