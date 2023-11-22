"دهانات الجزيرة" تشارك في ملتقى مهنتي الأول لذوي الإعاقة في الرياض

وتعكس مشاركة "دهانات الجزيرة" في هذا الملتقى المهم التزامها وحرصها على تعزيز التنوّع والشمول في بيئة العمل، ودعمها لأبناء الوطن من ذوي الهمم بهدف تمكين مهاراتهم وقدراتهم الاستثنائية، سعياً منها لإيجاد فرص وظيفية متنوّعة ومستدامة لهم في سوق العمل، وبهذه المبادرة تؤكّد "دهانات الجزيرة" استمرارها في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، بإسهامها بفعالية في بناء مجتمع أكثر شمولاً وتفاعلاً، من خلال الجهود الحثيثة التي تبذلها تعبيراً عن مسؤوليتها الاجتماعية، ودعماً للمبادرات التي تسهم في تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة، حيث إن دورها لا يقتصر على تقديم منتجات ذات جودة عالية فقط، بل يتجاوز ذلك إلى تكريس جهودها نحو بناء مجتمع يقوم على قيم التضامن والتعاون.