"المسند": العالم يشهد أسرع غروب وشروق للشمس خلال الاعتدال الخريفي

أكد نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن الكرة الأرضية تشهد هذه الأيام أسرع مدة لغروب وشروق الشمس، وذلك تزامناً مع الاعتدال الخريفي الذي يقع في 22 سبتمبر من كل عام.
وأوضح الدكتور المسند خلال تغريدة على حسابه في منصة "إكس" أنه في هذه الفترة، تصبح الشمس أسرع في غروبها وشروقها مقارنة بباقي فصول السنة، حيث تمس حافة الشمس السفلية الأفق وتختفي في فترة قصيرة.
وأرجع المسند هذا التسارع في مدة الغروب والشروق إلى زاوية سقوط الشمس على الأفق خلال الاعتدالين الخريفي والربيعي.
وفي المقابل، يشهد الانقلابان الصيفي والشتوي أطول مدة لغروب وشروق الشمس، حيث تصبح الشمس أبطأ في حركتها نحو الأفق، مما يمنح هذه الفصول غروبًا وشروقًا أكثر امتدادًا.