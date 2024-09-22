"المسند": العالم يشهد أسرع غروب وشروق للشمس خلال الاعتدال الخريفي

وفي المقابل، يشهد الانقلابان الصيفي والشتوي أطول مدة لغروب وشروق الشمس، حيث تصبح الشمس أبطأ في حركتها نحو الأفق، مما يمنح هذه الفصول غروبًا وشروقًا أكثر امتدادًا.