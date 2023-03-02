"937" يحرِّر مريضة رفض مستشفى خاص إحالتَها لمستشفى حكومي بجدة.. و"سبق" عاشت الواقعة

وبدورها أكدت 937 مخالفة المستشفى الخاص المعني للتعليمات الصادرة بذلك الخصوص، وتواصلت مع المدير المناوب بالمستشفى الخاص لأكثر من مرة، والذي كان يؤكد في كل اتصال أنه لم يحتجزها، بينما هو في الحقيقة كان يرفض نقلها إلا بعد سداد المستحقَّات المالية أو التوقيع على كمبيالات، رغم أنها نقلت إليه بالهلال الأحمر كأقرب مستشفى؛ كونها حالة حرجة، وهو الإجراء المعمول به والمتعارف عليه.