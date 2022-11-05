لوحتان يقتنيهما ولي العهد.. "الرملي": مهرجان الإذاعة والتلفزيون أعاد الروح للهدايا

وختم "الرملي" حديثه قائلًا: الحَرْف العربي أبهر العالم، وهو من أجمل الفنون، وإبرازه بطريقة فنية يثير إعجاب الناس، وفي السعودية نسعى من خلال هذا الفن لتوصيل رسالة الحب ومكانة السعودية في العالم، وأيضًا من خلال هذا الفن نجسد المقولة الشهيرة لولي العهد "طموحنا عنان السماء"، ولقد تشرفتُ شخصيًّا باقتناء الأمير محمد بن سلمان لوحتين من صناعتي أنا وأبنائي هما (لوحة الحرف العربي) و(لوحة النقوش السعودية) نقوش الدرعية.