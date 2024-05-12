"برّ الرياض" و"تراحم" يبحثان حقوقَ السجناء

من جانبه هنّأ الدكتورُ فهد النشوان، المهندسَ "الأحمري"، بمناسبة تعيينه مديرًا تنفيذيًّا لـ"تراحم الرياض"، متمنّيًا له التوفيقَ في مهامّه لخدمة الأسر المستفيدة من خدمات اللجنة.