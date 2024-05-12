"برّ الرياض" و"تراحم" يبحثان حقوقَ السجناء

التقى المديرُ التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض "تراحم" المهندس سعيد بن ظافر الأحمري، في مكتبه بمقرّ اللجنة، اليوم الأحد؛ مساعدَ مدير جمعية البر بمنطقة الرياض الشيخ فهد بن محمد النشوان.
وبحث اللقاءُ أهمَّ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون بين الجهتين فيما يتعلق بحقوق السجناء، ونشر ثقافة الوعي لدى أسرهم.
وتأتي هذه الزيارة ضمن برامج التنسيق والتكامل بين القطاعات والهيئات الحكومية.
من جانبه هنّأ الدكتورُ فهد النشوان، المهندسَ "الأحمري"، بمناسبة تعيينه مديرًا تنفيذيًّا لـ"تراحم الرياض"، متمنّيًا له التوفيقَ في مهامّه لخدمة الأسر المستفيدة من خدمات اللجنة.
حضر اللقاءَ مديرُ تنمية الموارد المالية والشراكات عبدالله الشمري.