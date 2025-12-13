مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 2,650 سلة غذائية ويتدخل ميدانيًا في غزة ويخدم 7,815 مستفيدًا في اليمن

وفي اليمن، قدّم مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا، بدعم من المركز، خدماته الطبية لـ(7,815) مستفيدًا خلال شهر نوفمبر الماضي. وشملت الخدمات عمليات فحص شاملة في مطارات ومنافذ برية، دون تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا. كما نُفذت (673) جلسة توعوية وتثقيفية، استفاد منها (13,860) فردًا. وركّز المشروع على دعم المرافق الصحية بالإمدادات الطبية، وتوسيع القدرة الاستيعابية لمراكز العلاج، بما يسهم في خفض معدلات الإصابة والوقاية من انتشار المرض.