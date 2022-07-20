٣٨% من المقيمين في السعودية لم يولدوا فيها

واستنادًا لبيانات الأمم المتحدة، يُعد المهاجر هو الشخص الذي يعيش لمدة عام أو أكثر في بلد غير البلد الذي وُلد فيه، ويدخل ضمن هذه الفئة الطلاب الدوليون.