٣٨% من المقيمين في السعودية لم يولدوا فيها

تأتي السعودية ضمن الدول الثلاثة الأولى عالميًّا التي يفضلها المهاجرون الذين لم يولدوا فيها، متقدمة في التصنيف العالمي على أمريكا وكندا والدول الأوروبية.
ووفقًا لإحصائيةٍ نشرها الموقع العالمي للإحصائيات (Our World in Data)، فإنه في العامين الأخيرين ارتفع عدد الأشخاص الذين ولدوا خارج السعودية لكنهم يقيمون فيها.
وأشارت الإحصائيات إلى أن النسبة ارتفعت في العامين الأخيرين إلى ٣٨% مقارنة بعام ٢٠١٠؛ حيث كانت النسبة تقارب ٣١%، وظلت النسبة ترتفع بشكل مطرد منذ عام ٢٠٠٠ حين كانت عند ٢٥%.
وتأتي الإمارات وعمان والسعودية في المراتب الثلاثة الأولى التي تستقبل مهاجرين لم يولدوا فيها، ثم تأتي أستراليا وسويسرا؛ فيما جاءت الصين من أكثر دول العالم انغلاقًا على المهاجرين.
واستنادًا لبيانات الأمم المتحدة، يُعد المهاجر هو الشخص الذي يعيش لمدة عام أو أكثر في بلد غير البلد الذي وُلد فيه، ويدخل ضمن هذه الفئة الطلاب الدوليون.