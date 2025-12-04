"الإحصاء": إيرادات القطاع غير الربحي ترتفع إلى 73.1 مليار ريال بنسبة نمو 22% خلال عام 2024

وأشارت النتائج إلى أن أنشطة التعليم والأبحاث ساهمت بنسبة (29%) من إجمالي الإيرادات، تلتها الصحة بنسبة (24%) ثم الثقافة والترفيه بنسبة (19%) وهي الأنشطة الأكثر مساهمة في إيرادات القطاع، كما أوضحت البيانات أن أنشطة الثقافة والترفيه استحوذت على (42%) من أعداد المشتغلين، تلتها الخدمات الاجتماعية بنسبة (20%), فيما سجلت أنشطة التنمية والإسكان (9%), وعلى مستوى تكوين رأس المال الثابت بلغت قيمة المشتريات من الأصول (4.37) مليارات ريال وسجلت الصحة أعلى مساهمة بقيمة (1.4) مليار ريال.