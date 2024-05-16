باحث لـ"سبق": الجهود السعودية لا تتوقف طوال عقود نصرةً للقضية الفلسطينية ودعمها

وأردف أن الجهود المكثفة التي تبذلها المملكة مع بقية الدول العربية ودول العالم التي تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وهي كثيرة بضرورة حل القضية الفلسطينية وإيقاف الحرب في غزة وتطبيق القانون الدولي الإنساني، بعدم استهداف المدنيين والبنية التحتية لمدينة غزة وعدم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لأنها أصبحت بؤرة صراع يؤرق العالم الذي أصبح ينشد السلام والاستقرار أكثر من أي وقت مضى بسبب الوضع الدولي المأزوم بالصراعات والخلافات البنيوية والهيكلية نتيجة لصراع النفوذ والهيمنة في ظل بوادر تشكل نظامًا دوليًا جديدًا غير واضح المعالم وصراع الإرادات بين الشرق والغرب.