"الراجحي": مجلس شؤون الأسرة يُطلق "حملة فضاء رقمي آمن للطفل"

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي: في اليوم العالمي للطفل، نسعد في مجلس شؤون الأسرة، بإطلاق "حملة فضاء رقمي آمن للطفل".
وأشار، عبر حسابه في منصة "إكس"، إلى أن ذلك يأتي بمشاركة عددٍ من الجهات؛ لمنح الأسر والعاملين في المؤسسات التعليمية أدوات الحماية والوقاية والتمكين.
وأضاف "الراجحي": أطفالنا اليوم جزءٌ من عالم رقمي متجدّد، وعلينا أن نحميهم من المخاطر التي قد تعترض طريقهم.
وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بأهمية حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وتعزيز قدرة المحيط التربوي على حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي.
ويشمل أبرز ما تقدّمه مقاطع مرئية تسلط الضوء على المخاطر الرقمية، وسلسلة فيديوهات تعليمية قصيرة، واستطلاعاً لممارسات وآراء أفراد الأسرة.