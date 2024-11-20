"الراجحي": مجلس شؤون الأسرة يُطلق "حملة فضاء رقمي آمن للطفل"

في #اليوم_العالمي_للطفل، نسعد في @FAC_SA بإطلاق "حملة فضاء رقمي آمن للطفل"بمشاركة عدد من الجهات، لمنح الأسر والعاملين في المؤسسات التعليمية أدوات الحماية والوقاية والتمكين.@HRSD_1919

أطفالنا اليوم جزء من عالم رقمي متجدد، #وعينا_يحميهم من المخاطر التي قد تعترض طريقهم. pic.twitter.com/IXaBjOFJR3