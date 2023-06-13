إدارة "مجتمع المشرقية" تستبعد 4 مقاولين لتسريع الأعمال الإنشائية

أصدرت إدارة "مجتمع المشرقية" قرارًا بعد استجابتها لشكاوى المُلاك بسحب المشروع من 4 مقاولين متأخرين من أصل 48 مقاولاً، يعملون بشكل منتظم؛ وذلك بعد إخلالهم بالعقود، سواء بتأخير التسليم، أو التعثر والتوقف عن العمل؛ وذلك في سبيل حل التعثرات والتأخيرات التي جرت في عدد محدود من مواقع المشروع.