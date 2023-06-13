إدارة "مجتمع المشرقية" تستبعد 4 مقاولين لتسريع الأعمال الإنشائية

أصدرت إدارة "مجتمع المشرقية" قرارًا بعد استجابتها لشكاوى المُلاك بسحب المشروع من 4 مقاولين متأخرين من أصل 48 مقاولاً، يعملون بشكل منتظم؛ وذلك بعد إخلالهم بالعقود، سواء بتأخير التسليم، أو التعثر والتوقف عن العمل؛ وذلك في سبيل حل التعثرات والتأخيرات التي جرت في عدد محدود من مواقع المشروع.
وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقاولين المتعثرين بعد أن ثبت عدم إكمالهم عددًا من المواقع من خلال المتابعة المستمرة من قِبل إدارة المشروع، واستنادًا إلى عقود المستفيدين المبرمة مع المقاولين لبناء المساكن، وسحب المشروع المتأخر، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم.
وتعمل إدارة المجتمع على إسناد مهمة استكمال أعمال تطوير المواقع المتأخرة إلى مقاولين بدلاً منهم؛ لمتابعة العمل، وتسريع وتيرة تسليم الوحدات للمُلاك. كما تحرص الإدارة بشكل دائم على إلزام المقاولين المعيَّنين من قِبل المُلاك بمواعيد التنفيذ والتسليم؛ لحماية المستفيدين من تأخُّر التسليم.
ويأتي القرار امتدادًا للجهود الإشرافية والرقابية على المشاريع؛ لحفظ حقوق المستفيدين.
الجدير بالذكر أن إدارة المجتمع تعمل بشكل مستمر على إيجاد حلول، تعالج أي تعثر أو تأخُّر ناتج من إهمال المقاولين، وتكثف جهودها لتسريع وتيرة تسليم الوحدات؛ وذلك في إطار سعيها لإرضاء المستفيدين، والاستجابة للشكاوى والاستفسارات كافة.