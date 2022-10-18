موريتانيا تتضامن مع السعودية لحماية الاقتصاد العالمي في وجه تقلبات أسعار النفط

أعربت موريتانيا عن وقوفها التام إلى جانب السعودية فيما تقدمت به من إيضاحات بخصوص قرار "أوبك+"، الذي جاء بإجماع المنتجين بهدف حماية الاقتصاد العالمي في وجه تقلبات أسعار النفط، وتعزيزًا لاستقرار الأسواق العالمية.
وقالت في بيان، أصدرته وزارة خارجيتها: "يهم موريتانيا تأكيد وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية فيما تقدمت به من إيضاحات بخصوص قرار (أوبك+)، وفي رفضها الخضوع لأي إملاءات خارجية تحاول التأثير على قرار (أوبك+)، الذي اتُّخذ بإجماع الدول الأعضاء".
وجدَّدت رفضها المطلق لكل ما من شأنه أن يهدد أو ينال من أمن أو سيادة المملكة العربية السعودية.