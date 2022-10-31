شاهد.. نائب وزير التعليم يُكَرّم 30 طالبًا في "هاكثون" الذكاء الاصطناعي

وقال "آل فهيد": إن المرصد الخليجي للذكاء الاصطناعي يمثل جهدًا مقدرًا قام به مكتب التربية العربي لدول الخليج، ضمن سعيه لتطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها في الدول الأعضاء بالمكتب؛ مؤكدًا أن وثيقة هذا البرنامج ستكون مصدرًا توعويًّا مناسبًا ومفيدًا لمتخذي القرار في وزارات التعليم في الدول الأعضاء، ومنسوبي قطاع التعليم والطلاب في تلك الدول.