توفير أكثر من 9 آلاف عربة للمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام

وتبلغ العربات الكهربائية التي تخدم قاصدي بيت الله الحرام أكثرَ من 9 آلاف عربة؛ حيث يمكن حجزها مسبقًا عبر تطبيق "تنقل"، الذي يهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن بأحدث الطرق التقنية؛ وذلك من حيث سهولة عملية شراء التذاكر والحجز المسبق لخدمة العربات الكهربائية، وتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم بين قاصدي بيت الله من المعتمرين.